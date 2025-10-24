Íþróttir | Morgunblaðið | 24.10.2025 | 9:59

Óraunverulegar tilfinningar

Dagur Kári Ólafsson leikur listir sínar á bogahesti í úrslitum á heimsmeistaramótinu í Indónesíu í vikunni. Ljósmynd/Fimleikasamband Íslands
Bjarni Helgason
Fimleikamaðurinn Dagur Kári Ólafsson úr Gerplu varð á miðvikudaginn fyrstur Íslendinga til þess að keppa í úrslitum í fjölþraut á heimsmeistaramóti í áhaldafimleikum í Jakarta í Indónesíu.

Dagur Kári, sem er 21 árs, hafnaði í 24. sæti í undankeppninni með 75,365 stig og varð síðastur inn í úrslitin. Hann hafnaði einnig í 24. sæti í úrslitunum með 73,332 stig en hann fékk 11,33 stig fyrir æfingar á svifrá, 11,433 stig fyrir gólfæfingar, 12,133 stig fyrir æfingar á bogahesti, 11,500 stig fyrir æfingar í hringjum og 13,300 fyrir æfingar í stökki. Bestum árangri í úrslitunum náði hann á tvíslá þar sem hann fékk 13,633 stig.

