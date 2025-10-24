Karlotta Ósk Óskarsdóttir sló eigið Íslandsmet í 48 tíma hlaupi um síðustu helgi þegar hún tók þátt í Skanderborg Ultra í Danmörku.
Karlotta hljóp 229,106 kílómetra og bætti þannig fyrra Íslandsmet sitt frá því í ágúst þegar hún hljóp alls 219 km á 48 klukkustundum.
Aðstæðurnar í Skanderborg voru erfiðar þar sem hitastig fór niður í -5 báðar næturnar sem hlaupið fór fram.
Karlotta hefur tekið þátt í þremur ofur ultra hlaupum á fjórum mánuðum, sem er einsdæmi á Íslandi, og sett fjögur Íslandsmet í þeim.
Í júlí hljóp hún 511 km í Gotland Run í Svíþjóð og varð þannig fyrst íslenskra kvenna til þess að hlaupa 500 km eða meira.
Í ágúst tók Karlotta þátt í Viadal Ultra í Svíþjóð, sem er sex daga hlaup, þar sem hún hljóp alls 534,8 km og setti þrjú Íslandsmet, þar á meðal níu ára gamalt met Höskuldar Kristvinssonar í sex daga hlaupi.
Loks setti Karlotta Íslandsmet í 48 tíma hlaupi um síðustu helgi.