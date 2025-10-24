Íþróttir | mbl | 24.10.2025 | 11:31

Sló eigið Íslandsmet

Karlotta Ósk Óskarsdóttir kát í hlaupinu í Skanderborg um síðustu …
Karlotta Ósk Óskarsdóttir kát í hlaupinu í Skanderborg um síðustu helgi. Ljósmynd/Aðsend

Karlotta Ósk Óskarsdóttir sló eigið Íslandsmet í 48 tíma hlaupi um síðustu helgi þegar hún tók þátt í Skanderborg Ultra í Danmörku.

Karlotta hljóp 229,106 kílómetra og bætti þannig fyrra Íslandsmet sitt frá því í ágúst þegar hún hljóp alls 219 km á 48 klukkustundum.

Aðstæðurnar í Skanderborg voru erfiðar þar sem hitastig fór niður í -5 báðar næturnar sem hlaupið fór fram.

Fjögur Íslandsmet á fjórum mánuðum

Karlotta hefur tekið þátt í þremur ofur ultra hlaupum á fjórum mánuðum, sem er einsdæmi á Íslandi, og sett fjögur Íslandsmet í þeim.

Í júlí hljóp hún 511 km í Gotland Run í Svíþjóð og varð þannig fyrst íslenskra kvenna til þess að hlaupa 500 km eða meira.

Í ágúst tók Karlotta þátt í Viadal Ultra í Svíþjóð, sem er sex daga hlaup, þar sem hún hljóp alls 534,8 km og setti þrjú Íslandsmet, þar á meðal níu ára gamalt met Höskuldar Kristvinssonar í sex daga hlaupi.

Loks setti Karlotta Íslandsmet í 48 tíma hlaupi um síðustu helgi.

mbl.is
Fleira áhugavert
Vísbendingar um mjög háa dánartíðni eftir vistun 29,5 milljarða hagnaður á níu mánuðum Samningur við Skattinn skiptir ekki máli Með alvarlegri atburðum sem hafa sést
Fleira áhugavert
Gríðarlegt högg Valkyrja kom með sylgjuna Vara eindregið við Reykjavíkurleiðinni Vísbendingar um mjög háa dánartíðni eftir vistun