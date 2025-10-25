Rakel lentií þriðja sæti á Norður Evrópumóti

Íslenska kvennalandsliðið í áhaldafimleikum lenti í fimmta sæti og karlalandsliðið í fjórða sæti á Norður-Evrópumótinu sem fer fram í Leicester á Englandi.
Karlalandsliðið keppti í gær og endaði með 280,900 stig. Liðið skipa þeir Ari Freyr Kristinsson, Atli Snær Valgeirsson, Jón Sigurður Gunnarsson, Lúkas Ari Ragnarsson, Sigurður Ari Stefánsson og Sólon Sverrisson. Þjálfarar þeirra á mótinu eru Ólafur Garðar Gunnarsson og Viktor Kristmannsson.
Atli Snær Valgeirsson komst í úrslit á gólfi, stökki og svifrá. Jón Sigurður Gunnarsson komst í úrslit á hringjum og svifrá. Sólon Sverrisson komst í úrslit á tvíslá og stökki.
Rakel Sara Pétursdóttir lenti í þriðja sæti í fjöþraut með 47.250 stig og komst í úrslit á gólfi, stökki og var fyrst inn í úrslit á slá. Þóranna Sveinsdóttir komst í úrslit á tvíslá.
Heildarstig liðsins voru 180.950 sem skilaði þeim 5. sæti í liðakeppninni. Liðið skipa þær Hekla Hákonardóttir, Katla María Geirsdóttir, Kristjana Ósk Ólafsdóttir, Nanna Guðmundóttir *(meiddist í upphitun og gat ekki tekið þátt), Rakel Sara Pétursdóttir og Þóranna Sveinsdóttir. Þjálfarar liðsins að þessu sinni eru Auður Ólafsdóttir og Jimmy Ekstedt.