SA sigraði SR í þrettán marka leik

Lið SA og SR.
Lið SA og SR. Ljósmynd/Egill Bjarni Friðjónsson

SA sigraði SR í þrettán marka leik í Íslands­mót­i karla í ís­hokkí í kvöld. Lokatölur voru 9:4 fyrir heimamönnum á Akureyri.

Bjarmi Kristjánsson kom SA yfir eftir sex mínútur en Kári Arnarsson jafnaði metin fyrir SR. Kári skoraði svo aftur og fyrsta lotan endaði 2:1.

Alex Máni Sveinsson skoraði eina mark SR í annarri lotu sem endaði 4:1 en Robbe Delport skoraði tvö,  Atli Sveinsson eitt og Baltasar Hjálmarsson eitt fyrir SA.

Þriðja lota fór 3:2 en Alex Máni og Sölvi Atlason skoruðu mörk SR og Hafþór Sigrúnarson,  Ormur Jónsson og Heiðar Jóhannsson skoruðu mörk SA.

