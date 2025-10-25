SA sigraði SR í þrettán marka leik í Íslandsmóti karla í íshokkí í kvöld. Lokatölur voru 9:4 fyrir heimamönnum á Akureyri.
Bjarmi Kristjánsson kom SA yfir eftir sex mínútur en Kári Arnarsson jafnaði metin fyrir SR. Kári skoraði svo aftur og fyrsta lotan endaði 2:1.
Alex Máni Sveinsson skoraði eina mark SR í annarri lotu sem endaði 4:1 en Robbe Delport skoraði tvö, Atli Sveinsson eitt og Baltasar Hjálmarsson eitt fyrir SA.
Þriðja lota fór 3:2 en Alex Máni og Sölvi Atlason skoruðu mörk SR og Hafþór Sigrúnarson, Ormur Jónsson og Heiðar Jóhannsson skoruðu mörk SA.