Í öðru sæti á Norður Evrópumóti

Rakel Sara Pétursdóttir lenti í öðru sæti á gólfi í dag á Norður-Evrópumótinu í Leicester á Englandi.
Rakel Sara fékk 12,100 í einkunn en Nora Hermansen Jordhoey, frá Noregi, sem lenti í fyrsta sæti fékk 12,250 í einkunn. Thalia Wyatt frá Englandi lenti í þriðja sæti með 12,050 í einkunn.
Rakel lenti í fjórða sæti á stökki, en þar fékk hún 12,300 í einkunn, og sjöunda sæti á slá þar sem hún fékk 9,700 í einkunn.
Þóranna Sveinsdóttir keppti í úrslitum á tvíslá og lenti í fjórða sæti með 11,400 stig.
Atli Snær Valgeirsson og Jón Sigurður Gunnarsson lentu saman í fimmta sæti í úrslitum á svifrá með 11,650 í einkunn.
Atli keppti einnig í úrslitum á gólfi og fékk þar 11,200 í einkunn og á stökki þar sem hann fékk 11,950 í einkunn. Sigurður Ari Stefánsson fékk 11,825 í einkunn á stökki.
Jón Sigurður lenti í fimmta sæti í hringjum með 12,250 í einkunn. Lúkas Ari Ragnarsson fékk 12,000 á hringjum.
Sólon Sverrisson keppti á tvíslá og fékk 11,800 í einkunn.