Góð suðurferð Akureyringa

Andri Mikaelsson fyrirliði SA og Hafþór Sigrúnarson í leiknum gegn …
Andri Mikaelsson fyrirliði SA og Hafþór Sigrúnarson í leiknum gegn Fjölni. Ljósmynd/Hafsteinn Snær Þorsteinsson

Skautafélag Akureyrar lagði Fjölni að velli, 4:0, á Íslandsmóti karla í íshokkí í Egilshöllinni í gærkvöld og þar með lauk stórri helgi á mótinu.

Liðin þrjú sem eru í efri hluta deildarinnar að undankeppni lokinni mættu hvert öðru í Egilshöllinni frá föstudegi til sunnudags. SA vann báða leikina því liðið sigraði Skautafélag Reykjavíkur á laugardaginn, 9:4. Áður hafði SR unnið Fjölni 6:5 á föstudagskvöldið.

Heiðar Jóhannsson skoraði fyrir SA í fyrsta leikhluta gegn Fjölni og Harrison Nagel bætti við marki í öðrum hluta. Í þeim þriðja og síðasta skoraði síðan Ormur Jónsson tvívegis og innsiglaði sigurinn.

Hasar við mark Fjölnis.
Hasar við mark Fjölnis. Ljósmynd/Hafsteinn Snær Þorsteinsson
