Góð suðurferð Akureyringa

Skautafélag Akureyrar lagði Fjölni að velli, 4:0, á Íslandsmóti karla í íshokkí í Egilshöllinni í gærkvöld og þar með lauk stórri helgi á mótinu.
Liðin þrjú sem eru í efri hluta deildarinnar að undankeppni lokinni mættu hvert öðru í Egilshöllinni frá föstudegi til sunnudags. SA vann báða leikina því liðið sigraði Skautafélag Reykjavíkur á laugardaginn, 9:4. Áður hafði SR unnið Fjölni 6:5 á föstudagskvöldið.
Heiðar Jóhannsson skoraði fyrir SA í fyrsta leikhluta gegn Fjölni og Harrison Nagel bætti við marki í öðrum hluta. Í þeim þriðja og síðasta skoraði síðan Ormur Jónsson tvívegis og innsiglaði sigurinn.