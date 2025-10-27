Íþróttir | mbl | 27.10.2025 | 15:41 | Uppfært 16:41

Myndir: Gleði og barátta á Íslandsmóti

Ljósmynd/Þorgeir Baldursson

Íslandsmót ÍF í boccia fór fram á Akureyri um liðna helgi. Íþróttafélagið Eik hélt mótið þar sem hart var barist og gleðin var við völd.

Þorgeir Baldursson, fulltrúi mbl.is á Akureyri, var viðstaddur mótið og smellti nokkrum myndum af sem má sjá hér fyrir neðan.

Úrslit helgarinnar:

1. deild
1. sæti: Ragnar Björnsson, Firði
2. sæti: Guðrún Ólafsdóttir, Firði
3. sæti: Baldvin Steinn Torfason, Eik

2. deild
1. sæti: Oddur Andri Hrafnsson, Akri
2. sæti: Erla Sif Kristinsdóttir, Nes
3. sæti: Sigurjón Brynjarsson, Suðra

3. deild
1. sæti: Lena Kristín Hermannsdóttir, Nes
2. sæti: Emma Rakel Björnsdóttir, Þjóti
3. sæti: Hugljúf Sigtryggsdóttir, Snerpu

4. deild
1. sæti: Rósa Ösp Traustadóttir, Akri
2. sæti: Einar Baldvinsson, Völsungi
3. sæti: Elín Berg Stefánsdóttir, Firði

5. deild
1. sæti: Kristófer Fannar Sigmarsson, Eik
2. sæti: Ína Owen Valsdóttir, Suðra
3. sæti: Konráð Ólafur Eysteinsson, Nes

Rennuflokkur
1. sæti: Kristján Vignir Hjálmarsson, Ösp
2. sæti: Ástvaldur Ragnar Bjarnason, Nes
3. sæti: Karl Guðmundsson, Eik

BC 1 til 5
1. sæti: Hlynur Bergþór Steingrímsson, ÍFR
2. sæti: Ingi Björn Þorsteinsson, ÍFR
3. sæti: Haukur Hákon Loftsson, ÍFR

Ljósmynd/Þorgeir Baldursson
Ljósmynd/Þorgeir Baldursson
Ljósmynd/Þorgeir Baldursson
Ljósmynd/Þorgeir Baldursson
Ljósmynd/Þorgeir Baldursson
Ljósmynd/Þorgeir Baldursson
Ljósmynd/Þorgeir Baldursson
Ljósmynd/Þorgeir Baldursson
Ljósmynd/Þorgeir Baldursson
Ljósmynd/Þorgeir Baldursson
Ljósmynd/Þorgeir Baldursson
Ljósmynd/Þorgeir Baldursson
Ljósmynd/Þorgeir Baldursson
Ljósmynd/Þorgeir Baldursson
Ljósmynd/Þorgeir Baldursson
Ljósmynd/Þorgeir Baldursson
Ljósmynd/Þorgeir Baldursson
Ljósmynd/Þorgeir Baldursson
Ljósmynd/Þorgeir Baldursson
Ljósmynd/Þorgeir Baldursson
mbl.is
