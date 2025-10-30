Myndskeið: Hræðileg meiðsli í NFL-deildinni

Cam Skattebo, hlaupari New York Giants í bandarísku NFL-deildinni í ruðningi, meiddist mjög illa á ökkla í leik gegn Philadelphia Eagles í 8. umferð deildarinnar í Philadelphia um síðustu helgi.
Skattebo hafði átt mjög góðan leik fram að meiðslunum og skorað snertimark fyrir New York í fyrsta leikhluta.
Hann lenti í slæmri tæklingu sem varð til þess að hann fótbrotnaði illa og er nú ljóst að hann tekur ekki frekari þátt í tímabilinu með New York.
CAM SKATTEBO ANKLE FACING THE WRONG WAY AFTER THIS TACKLE, HES DOWN. pic.twitter.com/rqbEUuWoKs— Aggregate Sports (@AggregateSports) October 26, 2025