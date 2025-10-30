Íþróttir | mbl | 30.10.2025 | 22:35 | Uppfært 22:51

Myndskeið: Hræðileg meiðsli í NFL-deildinni

Cam Skattebo var ekið af velli um helgina.
Cam Skattebo var ekið af velli um helgina. AFP/MITCHELL LEFF

Cam Skattebo, hlaupari New York Giants í bandarísku NFL-deildinni í ruðningi, meiddist mjög illa á ökkla í leik gegn Philadelphia Eagles í 8. umferð deildarinnar í Philadelphia um síðustu helgi.

Skattebo hafði átt mjög góðan leik fram að meiðslunum og skorað snertimark fyrir New York í fyrsta leikhluta.

Hann lenti í slæmri tæklingu sem varð til þess að hann fótbrotnaði illa og er nú ljóst að hann tekur ekki frekari þátt í tímabilinu með New York.

