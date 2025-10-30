Táningur lést á æfingu

Hinn 17 ára gamli Ben Austin er látinn eftir að hann fékk krikketbolta í hálsinn á æfingu með liði sínu Ferntree Gully í Melbourne í Ástralíu.
Austin var einn á æfingunni og kom boltinn úr svokallaðri kastvél. Hann var með hjálm á æfingunni en ekki hálshlíf, sem er skylda í alþjóðlegri keppni.
ABC í Ástralíu greinir frá. Banaslys eru mjög sjaldgæf í íþróttinni og ástralski miðilinn segir að það hafi síðast gerst fyrir áratug.
„Við vottum fjölskyldu Bens okkar dýpstu samúðarkveðjur. Hann kom með mikla gleði og hamingju í líf okkar allra. Stundum er erfitt að lýsa svona mikilli sorg,“ segir m.a. í yfirlýsingu frá Ferntree Gully.