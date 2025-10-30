Íþróttir | mbl | 30.10.2025 | 12:40

Táningur lést á æfingu

Ben Austin var aðeins 17 ára.
Ben Austin var aðeins 17 ára. Ljósmynd/Ferntree Gully Cricket Club

Hinn 17 ára gamli Ben Austin er látinn eftir að hann fékk krikketbolta í hálsinn á æfingu með liði sínu Ferntree Gully í Melbourne í Ástralíu.

Austin var einn á æfingunni og kom boltinn úr svokallaðri kastvél. Hann var með hjálm á æfingunni en ekki hálshlíf, sem er skylda í alþjóðlegri keppni.

ABC í Ástralíu greinir frá. Banaslys eru mjög sjaldgæf í íþróttinni og ástralski miðilinn segir að það hafi síðast gerst fyrir áratug.

„Við vottum fjölskyldu Bens okkar dýpstu samúðarkveðjur. Hann kom með mikla gleði og hamingju í líf okkar allra. Stundum er erfitt að lýsa svona mikilli sorg,“ segir m.a. í yfirlýsingu frá Ferntree Gully.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Enginn að fara að kaupa 120 til 150 milljóna íbúð“ Fara líklega í bílastæðahámarkið Segjast sjá umræðuna og gera kröfur til Strætó Ýmislegt jákvætt í pakkanum
Fleira áhugavert
Gerðu allt til að hjálpa og héldu svo í 30 daga túr Myndir: Óþrifnaður og vond lykt á veitingastaðnum Gengið hægt að ryðja stíga vegna kröfu borgarinnar Þekkir ekki til þess að vagnar hafi verið vanbúnir