Heita fullum stuðningi við kvennaliðið

Knattspyrnudeild Fram sendi frá sér yfirlýsingu í gær eftir að þjálfari kvennaliðsins, Óskar Smári Haraldsson lét af störfum hjá félaginu ásamt öllum þeim sem hafa skipað meistaraflokksráð kvenna undanfarin ár.
Þorgrímur Haraldsson, fyrrverandi formaður meistaraflokksráðsins, sendi frá sér harðorða yfirlýsingu á Facebook þegar hann lét af störfum og sakaði forráðamenn Fram meðal annars um metnaðarleysi í garð kvennaliðsins.
„Ég tel hinsvegar viðhorf og metnað stjórnar knattspyrnudeildar Fram gagnvart kvennaliðinu sínu ekki samræmast mínum eigin viðhorfum og metnaði,“ sagði Þorgrímur meðal annars.
Í yfirlýsingu sem birtist á Facebook-síðu Framara í gær hét félagið því að styðja áfram af krafti við kvennalið félagsins.
„Stelpurnar hafa staðið sig frábærlega og mun stjórn knattspyrnudeildar halda áfram að styðja við liðið af fullum krafti. Á næstunni verður fundað til að ákveða næstu skref, og hefst þá jafnframt vinna við að ráða nýtt þjálfarateymi,“ segir meðal annars í yfirlýsingu Fram.
„Knattspyrnudeild Fram heldur áfram að leggja mikinn metnað í uppbyggingu beggja meistaraflokka, karla og kvenna, og styðja við leikmenn og þjálfara í átt að áframhaldandi framförum,“ segir ennfremur í yfirlýsingunni sem má sjá í heild sinni hér fyrir neðan.