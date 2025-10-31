Íþróttir | mbl | 31.10.2025 | 23:00

Már frumsýndi nýja kærastann

Harrison og Már Gunnarsson á góðri stundu.
Harrison og Már Gunnarsson á góðri stundu. Ljósmynd/Már Gunnarsson

Már Gunnarsson, einn fremsti sundmaður landsins, frumsýndi nýja kærastan sinn á samfélagsmiðlinum Facebook í dag.

Már, sem er 25 ára gamall, hefur verið einn fremsti sundmaður landsins undanfarinn áratug og tvívegis tekið þátt í Paralympics, árið 2021 í Tókýó og 2025 í París, en hann er lögblindur og keppir í fötlunarflokki S11.

„Þetta er yndislegi kærastinn minn, Harrison,“ skrifaði Már í færslu sem hann birti á Facebook.

„Sjö mánuðir af ævintýrum og allsherjar gleði. Við höfum verið uppteknir við að skapa minningar saman í minningarbankann.

Hann er svo sannarlega minn eini sanni ævintýrafélagi,“ skrifaði Már meðal annars en færslu hans má sjá í heild sinni hér fyrir neðan.

