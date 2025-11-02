Elín Katla setti þrjú Íslandsmet

Elín Katla Sveinbjörnsdóttir setti þrjú Íslandsmet á Alþjóðlega Northern Lights Trophy-listaskautamótinu sem fram fór í Egilshöllinni um helgina.
Mótið er tvískipt en annars vegar er alþjóðlegt mót, þar sem keppt er í Advanced Novice og fullorðins- og unglingaflokkum. Hins vegar er einnig Interclub-mót þar sem fjölmargir íslenskir skautarar tóku þátt.
Í alþjóðlega hluta mótsins átti Ísland fjóra keppendur og var Elín Katla meðal þeirra. Elín Katla sigraði í Advanced Novice kvennaflokki með miklum yfirburðum en hún var 19 stigum á undan næsta keppenda.
Í leiðinni setti Elín Katla Íslandsmet í stuttu prógrammi, frjálsu prógrammi og heildarstigum.
Elín Katla fékk 42,26 stig fyrir stutta prógrammið og sló þar með met Ylfu Fönn Vilhjálmsdóttur frá árinu 2018.
Stigin hennar fyrir frjálsa prógrammið voru síðan 77,49 og heildarstigin 119,75.
Arna Dís Gísladóttir og Yfla Rún Guðmundsdóttir kepptu einnig í flokkinum og Arna hafnaði í níunda sæti og Ylfa í 10. sæti.
Sædis Heba Guðmundsdóttir tók þátt í unglingaflokki og hafnaði í fjórða sæti, 1,5 stigi á eftir þriðja sætinu.