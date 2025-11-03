Fann loks nýjan andstæðing

Hnefaleikakappinn Kolbeinn Kristinsson er búinn að finna sér nýjan andstæðing og mun berjast við hann í átta lotum í þungavigt í Oulu í Finnlandi þann 29. nóvember.
Andstæðingurinn að þessu sinni er Pedro Martínez frá Venesúela, sem hefur unnið 13 bardaga og tapað fjórum á ferlinum.
Að þessu sinni tók það Kolbein langan tíma að finna nýjan andstæðing. Í tilkynningu segir að mikið af tilboðum hafi verið á borðinu sem þurfti að skoða en að einnig hafi margir sagst vilja berjast við Kolbein en svo hætt við.
Pedro er tíundi andstæðingurinn sem hafnar voru viðræður við en sá fyrsti sem hætti ekki við að berjast við Kolbein.
Þess má geta ađ fjórir síðustu andstæđingar Kolbeins hafa gefist upp á stólnum milli lotna, sem gefur kannski einhverja mynd af því hvers vegna erfitt hefur verið ađ finna andstæðing.
Þetta er annar bardagi Kolbeins á árinu. Sá fyrri var í Nürnberg Þýskalandi í maí þar sem hann vann sinn fyrsta heimsmeistaratitil. Þetta verður síðasti bardagi hans á árinu áður en farið er inn í mjög stórt og spennandi keppnisár eftir áramótin.
„Pedro er flottur andstæðingur. Hann er með 13 sigra, þar af sjö rothögg á ferlinum, og hefur verið að boxa síðan 2015. Þetta er góður bardagi til að halda mér virkum á meðan ég og teymið mitt klárum samtalið við stóru bardagasamböndin úti,“ sagði Kolbeinn í tilkynningunni.