Man ekki lengur hvernig er að keppa

Guðrún Edda Sigurðardóttir hefur farið á fjögur Evrópumót og tvö Norðurlandamót í hópfimleikum en eftir slys á fimleikaæfingu í desember árið 2024 man hún ekki hvernig það er að keppa.
Guðrún braut hryggjarlið í hálsinum á æfingu en þá var hún nýorðin Evrópumeistari með íslenska kvennalandsliðinu. Næsta laugardag mun hún keppa á Norðurlandamóti í Finnlandi, ellefu mánuðum eftir slysið.
„Ég er búin að vera mjög mikið hjá sálfræðingnum núna fyrir NM því ég veit ekki hvernig það er að keppa lengur. Ég henti fimleikunum alveg úr hausnum á mér eftir slysið og líka hvernig það var að keppa, sagði Guðrún í viðtali við Morgunblaðið.
„Á keyrslumótinu um síðustu helgi hugsaði ég að ég þekkti ekki þessa tilfinningu að keppa. Það er eitthvað sem ég skil ekki hvernig er hægt, ég hef keppt, ég veit ekki hversu oft í lífinu, en vissi ekki hvernig ég myndi vera.
Ég er oft búin að reyna að hugsa um EM í október í fyrra en það eina sem ég man er tilfinningin þegar við unnum.
Ég man ekkert hvað ég var að hugsa fyrir trampólinið eða hvað ég var að hugsa á gólfinu eða hvort ég hefði verið eitthvað stressuð. Ég þarf að byrja upp á nýtt og upplifa hvernig það er að vera stressuð á móti upp á nýtt.
Ég er búin að keppa á stórmótum síðan 2018, er að fara á Norðurlandamót og ég man ekki hvernig það er að keppa á stórmóti.“
Guðrún meiddist þegar hún var að gera stökk trampólíni út í púðagryfju.
„Ég get varla horft á trampólínið og hleyp eiginlega ekkert að því. Ég hef hlaupið stutt hlaup og gert hálfa skrúfu en alls ekki meira. Um leið og ég hugsa um að gera eitthvað stökk þá ímynda ég mér alltaf að ég lendi á hausnum. Hausinn leyfir mér ekki að gera þetta. Ég er enn þá ógeðslega hrædd við þetta og treysti mér ekki í þetta svo ég læt ekki reyna á þetta. Ég hef ekki gert tvöfalt heljarstökk, hvorki fram né aftur, eftir slysið.“
Ítarlegt viðtal við Guðrúnu Eddu má sjá í heild sinni á íþróttasíðum Morgunblaðsins í fyrramálið.