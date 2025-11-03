Guðrún Edda Sigurðardóttir lenti í hræðilegu slysi tveimur mánuðum eftir að hún varð Evrópumeistari í hópfimleikum með íslenska kvennalandsliðinu haustið 2024.
Slysið gerðist á síðustu æfingu hjá meistaraflokki Stjörnunnar fyrir jólafrí á svokallaðri „blast“-æfingu þar sem fimleikafólk fær að gera ný og erfið stökk.
Guðrún ákvað á prófa nýtt stökk á trampólíni út í púðagryfju en lenti beint á höfðinu.
„Ég bar vinstri höndina fyrir mig í loftinu því ég vissi að ég var að fara að lenda á höfðinu, en maður hefði búist við því að vegna þess að þetta er púðagryfja þá væri þetta öruggt en það að lenda á höfðinu er aldrei öruggt“ sagði Guðrún um stökkið örlagaríka í viðtali við Morgunblaðið.
„Ég lá svo á gólfinu og þær ætluðu að rétta úr fótunum mínum en þær náðu því ekki. Þá byrjaði ég að finna fyrir svakalegum verk niður báðar hendurnar og þá hugsaði ég að það væri eitthvað mikið að.
Ég man voða lítið eftir því að fara úr salnum og ekki mikið úr ferðinni í sjúkrabílnum en, ég held að ég sé að fara með rétt mál, ég man að ég var ekki í hálskraga í sjúkrabílnum sem er smá steikt og ég var mjög meðvituð um að vera alveg kyrr í sjúkrabílnum.
Síðan kom ég upp á spítala og var strax tekin inn og uppáhaldsbolurinn minn var klipptur af mér, sem var reyndar mjög leiðinlegt, ég reyndi að stöðva þau en það gekk ekki.
Ég var búin í öllum myndatökum á innan við klukkutíma. Það var bráðalæknir með mér allan tímann, og ég var næstum farin að gefa honum blóm eftir þetta því hann var æðislegur, og hann sagði við mig að ég væri með brot í hálsinum og væri að fara í aðgerð á morgun.
Allir voru að segja við mig hvað ég væri heppin að þetta fór svona vel en ég gerði mér ekki grein fyrir því, ég var bara að hugsa um að ég væri brotin í hálsinum. Ég náði ekki að meðtaka þetta á þessum tíma,” sagði Guðrún sem fór í aðgerð daginn eftir.
Ítarlegt viðtal við Guðrúnu Eddu má sjá í heild sinni á íþróttasíðum Morgunblaðsins í fyrramálið.