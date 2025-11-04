Ellefu íþróttagreinar í boði á Allir með leikunum

Allir með leikarnir 2025 fara fram í annað sinn laugardaginn 8. nóvember í Laugardalshöllinni og byrja klukkan 10 um morguninn.
Leikarnir eru hluti að verkefninu Allir með en verkefnið gengur út á að fjölga tækifærum fyrir fötluð börn á grunnskólaaldri til íþróttaiðkunar. Á leikunum fá þátttakendur tækifæri til að prófa ellefu íþróttagreinar þ.e. fótbolta, handbolta, körfu, frjálsar íþróttir, fimleika, badminton, klifur, borðtennis, keilu, pílu og jazzballett.
Allir með leikarnir er hugsaðir sem kynning á íþróttagreinum fyrir börn sem ekki hafa fundið íþrótt við hæfi og fyrir alla hina að prófa nýjar íþróttagreinar. Á leikunum er lagt upp með að hafa létt og skemmtilegt andrúmsloft og leikarnir enda með tónleikum og diskói.
Allir með verkefnið er samstarfsverkefni íþróttahreyfingarinnar UMFÍ, ÍSÍ og íþróttasambands fatlaðra með styrk frá heilbrigðisráðuneytinu, mennta- og barnamálaráðuneytinu og félags- og húsnæðismálaráðuneytinu. Verkefnið var sett í gang 2023 og er til þriggja ára. Búið er að samþykkja áframhald á verkefninu til næstu þriggja ára.
Skráning á leikana fer fram á Abler og á heimasíðu Allir með.