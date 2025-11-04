Munaði millimetrum að hún lamaðist

Ásta Hind Ómarsdóttir
Guðrún Edda Sigurðardóttir lenti í hræðilegu slysi tveimur mánuðum eftir að hún varð Evrópumeistari í hópfimleikum með íslenska kvennalandsliðinu í fyrra.
Þrátt fyrir það mun hún keppa á ný fyrir Íslands hönd á Norðurlandamótinu næsta laugardag. Guðrún Edda er 22 ára gömul og braut hryggjarlið í hálsinum þann 22. desember á æfingu með meistaraflokki Stjörnunnar í hópfimleikum. Slysið varð á síðustu æfingunni fyrir jólafrí, á svokallaðri „blast“-æfingu þar sem fimleikafólk fær að gera ný og erfið stökk.
„Ég var búin að vera frekar góð á æfingunni, náði nýju stökki í aftur á bak umferð á dýnu og svo fórum við á trampólín og það gekk vel. Svo hugsaði ég að ef ég ætlaði að vera ógeðslega kúl þá hoppa ég og geri eitthvert nýtt stökk.
