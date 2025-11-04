Íþróttir | Morgunblaðið | 4.11.2025 | 9:45 | Uppfært 10:22

Munaði millimetrum að hún lamaðist

Guðrún Edda Sigurðardóttir braut hryggjarlið í hálsinum á æfingu í desember.
Guðrún Edda Sigurðardóttir braut hryggjarlið í hálsinum á æfingu í desember. Ljósmynd/Guðrún Edda
Guðrún Edda Sigurðardóttir lenti í hræðilegu slysi tveimur mánuðum eftir að hún varð Evrópumeistari í hópfimleikum með íslenska kvennalandsliðinu í fyrra.

Þrátt fyrir það mun hún keppa á ný fyrir Íslands hönd á Norðurlandamótinu næsta laugardag. Guðrún Edda er 22 ára gömul og braut hryggjarlið í hálsinum þann 22. desember á æfingu með meistaraflokki Stjörnunnar í hópfimleikum. Slysið varð á síðustu æfingunni fyrir jólafrí, á svokallaðri „blast“-æfingu þar sem fimleikafólk fær að gera ný og erfið stökk.

„Ég var búin að vera frekar góð á æfingunni, náði nýju stökki í aftur á bak umferð á dýnu og svo fórum við á trampólín og það gekk vel. Svo hugsaði ég að ef ég ætlaði að vera ógeðslega kúl þá hoppa ég og geri eitthvert nýtt stökk.

