Evrópumeistarinn Guðrún Edda Sigurðardóttir mætir aftur til keppni í hópfimleikum um næstu helgi eftir að hafa slasast illa undir lok síðasta árs.
Hún braut hryggjarlið í hálsinum á fimleikaæfingu í desember árið 2024 en á laugardaginn kemur mun hún keppa á ný, með liði Stjörnunnar á Norðurlandamótinu í Finnlandi.
„Í þrjá mánuði eftir slysið mátti ég ekki lyfta þungu, hoppa né fara á hvolf en svo fékk ég símtal um að allt liti vel út og ég fékk að byrja í sjúkraþjálfun og að styrkja mig aftur hægt og rólega. Þá spurði ég lækninn út í fimleikana og hann sagði að ég þyrfti bara að fá styrkleikann aftur," segir Guðrún Edda.
„Í sumar byrjaði ég að styrkja mig og náði að lyfta lóðum en ekkert þungum því allur vöðvamassi var farinn hjá mér.
Ég náði ekki að gera eina armbeygju sjálf, sem er fáránlegt. Fimleikastelpa sem getur ekki gert eina armbeygju.
Ég man þegar ég fór aftur í handstöðu því það var mjög stórt fyrir mig, að fara loksins aftur á hvolf eftir ég veit ekki hversu langan tíma.
Svo náði ég að styrkja mig og koma aðeins til baka en ég er enn þá að fara til sjúkraþjálfara einu sinni, tvisvar í viku og djöfulsins fokking kostnaður er á því.”
Ég fór svo á fyrstu fimleikaæfinguna mína 16. apríl, næstum því fjórum mánuðum eftir slysið. Á henni var hausinn minn alveg týndur, ég kastaði fimleikunum út um gluggann eftir slysið og gleymdi þessu öllu og var mikið að glíma við tráma eftir þetta.”
Guðrún byrjaði af fullum krafti eftir sumarið og er núna lykilmaður í dansinum og getur gert framumferð sem er liðsumferð Stjörnunnar á dýnu og því mikilvægasta umferðin á áhaldinu.
„Eina umferðin sem ég treysti mér í er framumferðin því hún er öll í einföldum heljarstökkum og ég veit allan tímann hvar ég er. Ég hef staðið á endanum á fiberkubbunum og hugsað „fokk, ég er að fara á höfuðið“ en þá segi ég „Ég er hérna, ég er á fótunum og það er allt í lagi með mig“ við mig.
Ég held að ég muni aldrei komast á þann stað sem ég var í fimleikum fyrir slysið því ég er svo ógeðslega hrædd við allt. Ég get svo sem ekki sagt það núna, ég mun auðvitað reyna og þegar ég fékk símtalið þremur mánuðum eftir slys þá ætlaði ég að reyna mitt besta til að koma til baka því ef ég geri það ekki mun ég alltaf sjá eftir því.“
Ítarlegt viðtal við Guðrúnu Eddu má sjá í heild sinni á íþróttasíðum Morgunblaðsins í dag.