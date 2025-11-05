Íþróttir | mbl | 5.11.2025 | 10:26

SR lagði Íslandsmeistarana

Bríet María Friðjónsdóttir úr SR með pökkinn. Laura-Ann Murphy úr …
Bríet María Friðjónsdóttir úr SR með pökkinn. Laura-Ann Murphy úr Fjölni sækir að henni. Ljósmynd/Bjarni Helgason

SR vann góðan sigur á Íslandsmeisturum Fjölnis, 3:1, í Íslandsmóti kvenna í íshokkí í Skautahöllinni í Laugardal í gærkvöldi.

SR er þannig áfram í öðru sæti deildarinnar, nú með tíu stig, en Fjölnir er á botninum án stiga.

SR hóf leikinn af krafti og var komið í 2:0 eftir tæplega tíu mínútna leik. Gunnborg Petra Jóhannsdóttir braut ísinn áður en Inga Rakel Aradóttir tvöfaldaði forskotið.

Í annarri lotu minnkaði Elín Darko muninn fyrir Fjölni en skömmu fyrir lok lotunnar innsiglaði Ragnhildur Kjartansdóttir sigur SR með þriðja marki heimakvenna.

Julianna Thomson, kanadískur markvörður SR, er búin að eiga frábæra …
Julianna Thomson, kanadískur markvörður SR, er búin að eiga frábæra innkomu í deildina. Murphy stendur fyrir framan hana. Ljósmynd/Bjarni Helgason
mbl.is
