SR lagði Íslandsmeistarana

SR vann góðan sigur á Íslandsmeisturum Fjölnis, 3:1, í Íslandsmóti kvenna í íshokkí í Skautahöllinni í Laugardal í gærkvöldi.
SR er þannig áfram í öðru sæti deildarinnar, nú með tíu stig, en Fjölnir er á botninum án stiga.
SR hóf leikinn af krafti og var komið í 2:0 eftir tæplega tíu mínútna leik. Gunnborg Petra Jóhannsdóttir braut ísinn áður en Inga Rakel Aradóttir tvöfaldaði forskotið.
Í annarri lotu minnkaði Elín Darko muninn fyrir Fjölni en skömmu fyrir lok lotunnar innsiglaði Ragnhildur Kjartansdóttir sigur SR með þriðja marki heimakvenna.