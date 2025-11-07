Framseldur vegna ákæru um morðtilraun

Antonio Brown, fyrrverandi leikmaður Pittsburgh Steelers, New England Patriots og Tampa Bay Buccaneers í NFL-deildinni í ruðningi, hefur verið framseldur til Bandaríkjanna frá Dúbaí í Sameinuðu arabísku furstadæmunum vegna ákæru um morðtilraun.
Brown var handtekinn í Dúbaí og svo framseldur til lögreglunnar í Essex-sýslu í New Jersey í Bandaríkjunum. Þaðan verður hann færður í fangelsi í Miami-Dade sýslu.
Ákæran snýr að atviki sem átti sér stað í maí síðastliðinum þar sem Brown er gefið að sök að hafa tekið byssu af öryggisverði og skotið tveimur skotum í átt að manni sem hann hafði átt í slagsmálum við stuttu áður.
Upphaflega var enginn handtekinn og engan sakaði en eftir nánari rannsókn var Brown svo handtekinn en síðar sleppt.
Hann sagði um sjálfsvörn hafa verið að ræða þar sem nokkrir menn hafi rænt að ræna skartgripum af sér og meiða sig.
Ferill hans í ruðningi endaði með látum í upphafi ársins 2022 þegar Brown rauk af velli í miðjum leik með Tampa Bay Buccaneers, klæddi sig úr keppnistreyjunni og öðrum búnaði og veifaði svo áhorfendum áður en hann hélt til búningsherbergja.