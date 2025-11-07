Íþróttir | mbl | 7.11.2025 | 16:17

Íslandsmet strax í byrjun mótsins

Sigursveit SH í 4x50 metra fjórsundinu.
Sigursveit SH í 4x50 metra fjórsundinu. Ljósmynd/SSÍ

Kvennasveit Sundfélags Hafnarfjarðar setti í dag Íslandsmet í 4x50 metra fjórsundi á fyrsta keppnisdegi Íslands- og unglingameistaramótsins í sundi sem hófst í Laugardalslauginni í morgun.

SH-sveitin synti á 1:53,52 mínútu og sló rækilega fjórtán ára gamalt Íslandsmet sem var einnig í eigu Hafnfirðinga frá árinu 2011 og var 1:56,23 mínúta.

Sveitina skipuðu þær Vala Dís Cicero, Birgitta Ingólfsdóttir, Nadja Djurovic, og Jóhanna Elín Guðmundsdóttir.

Annað met féll í morgun þegar Denas Kazulis úr ÍRB setti unglingamet í 50 metra skriðsundi. Hann synti á 22,76 sekúndum og bætti fjögurra ára gamalt met sem Símon Statkevicius setti árið 2021 og var 22,82 sekúndur.

Úrslitahlutinn á fyrsta keppnisdegi hefst í Laugardalslauginni núna klukkan 16.30 en mótið heldur áfram á morgun og lýkur á sunnudaginn.

Denas Kazulis setti unglingamet í dag.
Denas Kazulis setti unglingamet í dag. Ljósmynd/SSÍ
mbl.is
Fleira áhugavert
Engin ein aðgerð búið til jafnmörg störf Guðmundur dæmdur til lífstíðar Ár gæti liðið þar til framleiðslan hefst á ný Niðrandi ummæli um húðlit ekki í anda hins látna
Fleira áhugavert
Kveður Guðmund hafa sætt hótunum Komi í ljós á næstunni hvort viðmiðið dugi Tjónið hleypur á hundruðum milljóna króna Dregur úr uppbyggingu