Íslandsmet strax í byrjun mótsins

Kvennasveit Sundfélags Hafnarfjarðar setti í dag Íslandsmet í 4x50 metra fjórsundi á fyrsta keppnisdegi Íslands- og unglingameistaramótsins í sundi sem hófst í Laugardalslauginni í morgun.
SH-sveitin synti á 1:53,52 mínútu og sló rækilega fjórtán ára gamalt Íslandsmet sem var einnig í eigu Hafnfirðinga frá árinu 2011 og var 1:56,23 mínúta.
Sveitina skipuðu þær Vala Dís Cicero, Birgitta Ingólfsdóttir, Nadja Djurovic, og Jóhanna Elín Guðmundsdóttir.
Annað met féll í morgun þegar Denas Kazulis úr ÍRB setti unglingamet í 50 metra skriðsundi. Hann synti á 22,76 sekúndum og bætti fjögurra ára gamalt met sem Símon Statkevicius setti árið 2021 og var 22,82 sekúndur.
Úrslitahlutinn á fyrsta keppnisdegi hefst í Laugardalslauginni núna klukkan 16.30 en mótið heldur áfram á morgun og lýkur á sunnudaginn.