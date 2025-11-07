Stal frá liðsfélaga en nær Vetrarólympíuleikunum

Franska skíðaskotfimikonan Julia Simon hefur verið úrskurðuð í sex mánaða keppnisbann af franska skíðasambandinu. Þrátt fyrir það getur hún tekið þátt á Vetrarólympíuleikunum í Mílanó og Cortina í Ítalíu í byrjun næsta árs.
Það kemur til vegna þess að fimm mánuðir af banninu eru skilorðsbundnir. Simon getur því ekki tekið þátt í fyrsta heimsbikarmóti vetrarins í Östersund í Svíþjóð í næsta mánuði.
Fréttaveitan Reuters greinir frá.
Ástæðan fyrir því að hún var úrskurðuð í bann er sú að Simon var í síðasta mánuði dæmd í þriggja ára skilorðsbundið fangelsi fyrir kreditkortasvik og þjófnað.
Stal hún frá liðsfélaga sínum í franska landsliðinu, Justine Braisaz-Bouchet, og starfsmanni landsliðsins.
Auk fangelsisdómsins var Simon sektuð um 15.000 evrur. Franska skíðasambandið sektaði hana auk þess um 30.000 evrur og má hún ekki taka þátt í viðburðum á vegum sambandsins eða Alþjóðlega skíðaskotfimisambandsins á meðan banninu stendur.