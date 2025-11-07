Íþróttir | mbl | 7.11.2025 | 14:01

Stal frá liðsfélaga en nær Vetrarólympíuleikunum

Julia Simon hefur unnið til fjölda verðlauna í skíðaskotfimi á …
Julia Simon hefur unnið til fjölda verðlauna í skíðaskotfimi á ferli sínum. AFP/Franck Fife

Franska skíðaskotfimikonan Julia Simon hefur verið úrskurðuð í sex mánaða keppnisbann af franska skíðasambandinu. Þrátt fyrir það getur hún tekið þátt á Vetrarólympíuleikunum í Mílanó og Cortina í Ítalíu í byrjun næsta árs.

Það kemur til vegna þess að fimm mánuðir af banninu eru skilorðsbundnir. Simon getur því ekki tekið þátt í fyrsta heimsbikarmóti vetrarins í Östersund í Svíþjóð í næsta mánuði.

Fréttaveitan Reuters greinir frá.

Fékk fangelsisdóm

Ástæðan fyrir því að hún var úrskurðuð í bann er sú að Simon var í síðasta mánuði dæmd í þriggja ára skilorðsbundið fangelsi fyrir kreditkortasvik og þjófnað.

Stal hún frá liðsfélaga sínum í franska landsliðinu, Justine Braisaz-Bouchet, og starfsmanni landsliðsins.

Auk fangelsisdómsins var Simon sektuð um 15.000 evrur. Franska skíðasambandið sektaði hana auk þess um 30.000 evrur og má hún ekki taka þátt í viðburðum á vegum sambandsins eða Alþjóðlega skíðaskotfimisambandsins á meðan banninu stendur.

mbl.is
Fleira áhugavert
Þingverðir taka á gluggagægjum Fagnar tillögu um móttökudeildir en vill ganga lengra Guðmundur dæmdur til lífstíðar Engin ein aðgerð búið til jafnmörg störf
Fleira áhugavert
Ár gæti liðið þar til framleiðslan hefst á ný Niðrandi ummæli um húðlit ekki í anda hins látna Kveður Guðmund hafa sætt hótunum „Við munum nota öll úrræði sem okkur standa til boða“