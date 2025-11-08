Íþróttir | mbl | 8.11.2025 | 16:28

Ásmundur í þriðja sæti á NM

Karlalið Stjörnunnar.
Karlalið Stjörnunnar. Ljósmynd/Fimleikasambandið

Ásmundur Óskar Ásmundsson keppti með Brommagymnasterna á Norðurlandamótinu í hópfimleikum í Finnlandi í dag og lenti í þriðja sæti með liðinu.

Ásmundur gerði tvær erfiðar framumferðir á dýnu þar sem liðið fékk 20,7 í einkunn. Hann gerði flott stökk í hestumferð á trampólíni og þar fékk liðið 19,050 í einkunn. Liðið fékk 18,6 í dansi og endaði með 58,350 í einkunn.

Stjarnan sendi ungt karlalið til keppni en leikmenn liðsins eru 16-18 ára gamlir. Þeir stóðu stig vel og enduðu með 49,600 í einkunn. 

KFUMs frá Svíþjóð varð Norðurlandameistari með 60,975 í einkunn og Gladsaxe frá Danmörku lenti í öðru sæti með 59,250 í einkunn.

