Ásmundur í þriðja sæti á NM

Ásmundur Óskar Ásmundsson keppti með Brommagymnasterna á Norðurlandamótinu í hópfimleikum í Finnlandi í dag og lenti í þriðja sæti með liðinu.
Ásmundur gerði tvær erfiðar framumferðir á dýnu þar sem liðið fékk 20,7 í einkunn. Hann gerði flott stökk í hestumferð á trampólíni og þar fékk liðið 19,050 í einkunn. Liðið fékk 18,6 í dansi og endaði með 58,350 í einkunn.
Stjarnan sendi ungt karlalið til keppni en leikmenn liðsins eru 16-18 ára gamlir. Þeir stóðu stig vel og enduðu með 49,600 í einkunn.
KFUMs frá Svíþjóð varð Norðurlandameistari með 60,975 í einkunn og Gladsaxe frá Danmörku lenti í öðru sæti með 59,250 í einkunn.