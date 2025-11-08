Blönduðu liðin gerðu vel

Blönduð lið luku keppni á Norðurlandamótinu í hópfimleikum í Finnlandi í morgun og tvö lið tóku þátt fyrir Íslands hönd.
Blandað lið Stjörnunnar fékk 48,050 í einkunn samtals, 16,650 á gólfi sem var fjórða hæsta einkunn hlutans, 15,250 á dýnu og 16,150 á trampólíni.
Sameiginlegt lið Aftureldingar og ÍA fékk 4,.300 í einkunn, 14,650 á gólfi, 16,150 á dýnu og 14,500 á trampólíni. UMFÍ gerði nokkur mistök á trampólíni en gerði vel á dýnu.
Brommagymnasterna frá Svíþjóð lenti í fyrsta sæti með 52,700 stig, EG Vikings frá Svíþjóð lenti í öðru sæti með 52,250 og Trondhjems Turnforening frá Noregi lenti í þriðja sæti með 50,300 stig.
Kvennahlutinn hefst kl. 11:50 á íslenskum tíma og þar keppa lið Stjörnunnar og Gerplu. Karlalið Stjörnunnar keppir svo í síðasta hlutanum klukkan 14:50 í dag.