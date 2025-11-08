Stjarnan í 2. sæti á Norðurlandamóti

Kvennalið Stjörnunnar lenti í 2. sæti á Norðurlandamótinu í hópfimleikum í Finnlandi í dag með 54,050 í einkunn.
Kvennakeppninni var skipt í tvo hluta. Gerpla var í fyrri hlutanum og Stjarnan í seinni.
Gerpla var fyrsta liðið sem keppti í hlutanum og byrjaði á gólfi. Þar framkvæmdi liðið mjög öruggan og glæsilegan dans og fékk 18,0 í einkunn. Gerpla lenti öll stökkin sín á trampólíni en gerði nokkur mistök í hestumferð og fékk 16,4 í einkunn. Gerpla endaði í sjötta sæti með 50,3 í einkunn.
Stjarnan var í seinni hlutanum og byrjaði á gólfi. Þar sýndi liðið glæsilegar æfingar og fékk frábæra einkunn, 19,0, sem var hæsta einkunn dagsins í dansi.
Stjarnan lenti öll stökkin sín á trampólíni og Ásta Kristinsdóttir gerði erfiðasta stökk sem kona gerir á trampólíni, þrefalt heljarstökk með hálfum snúningi.
Dýnan gekk mjög vel hjá Stjörnunni og þar gerði Guðrún Edda Sigurðardóttir tvær umferðir en hún hálsbrotnaði í desember á síðasta ári.
Stjarnan endaði í öðsu sæti með 54,050 í einkunn en Brommagymnasterna frá Svíþjóð vann með 55,0 í einkunn. GK Motus-Salto frá Svíþjóð lenti í þriðja sæti með 52,5 í einkunn.