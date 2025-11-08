Íþróttir | mbl | 8.11.2025 | 21:00 | Uppfært 22:07

Tvö Íslandsmet féllu í Laugardalslaug

A-sveit Sundfélags Hafnarfjarðar setti Íslandsmet í 4 x 100 metra …
A-sveit Sundfélags Hafnarfjarðar setti Íslandsmet í 4 x 100 metra skriðsundi. Sveitina skipuðu þeir Birnir Freyr Hálfdánarson, Veigar Hrafn Sigþórsson, Ýmir Chatenay Sölvason og Símon Elías Statkevicius. Ljósmynd/Sundsamband Íslands

Öðrum degi Íslands- og unglingameistaramótsins í 25 metra laug lauk í kvöld með tveimur nýjum Íslandsmetum.

Fyrra Íslandsmetið setti Snævar Örn Kristmannsson úr Breiðabliki í flokki S19 þegar hann synti 200 metra flugsund á frábærum tíma, 2:14,57.

Í lok kvöldsins setti A-sveit Sundfélags Hafnarfjarðar Íslandsmet í 4 x 100 metra skriðsundi á tímanum 3:17,16.

Sveitina skipuðu Birnir Freyr Hálfdánarson, Veigar Hrafn Sigþórsson, Ýmir Chatenay Sölvason og Símon Elías Statkevicius.

Mikil stemning var í Laugardalslaug, þar sem fjölmargir sundmenn bættu sig og tryggðu sér Íslandsmeistaratitla.

Íslandsmeistarar kvöldsins:

  • 400 metra fjórsund kvenna Eva Margrét Falsdóttir (ÍRB)

  • 1500 metra skriðsund karla – Andri Már Kristjánsson (SH)

  • 50 metra baksund karla – Guðmundur Leo Rafnsson (ÍRB)

  • 200 metra skriðsund kvenna – Vala Dís Cicero (SH)

  • 200 metra fjórsund karla – Birnir Freyr Hálfdánarson (SH)

  • 100 metra bringusund kvenna– Birgitta Ingólfsdóttir (SH)

  • 50 metra bringusund karla – Snorri Dagur Einarsson (SH)

  • 50 metra flugsund kvenna – Jóhanna Elín Guðmundsdóttir (SH)

  • 100 metra skriðsund karla – Ýmir Chatenay Sölvason (SH)

  • 100 metra baksund kvenna – Ylfa Lind Kristmannsdóttir (ÍBR)

  • 200 metra flugsund karla – Hólmar Grétarsson (SH)
    – Snævar Örn Kristmannsson (Breiðablik) 2. sæti og Íslandsmet í flokki S19

  • 800 metra skriðsund kvenna – Katja Lilja Andriysdóttir (SH)

  • Boðsund: 4 x 100 metra skriðsund karla – SH 1 (Birnir, Veigar, Ýmir, Símon) –Íslandsmet (3:17,16)

  • Boðsund: 4 x 100 metra skriðsund kvenna – SH 1 (Jóhanna, Nadja, Birgitta, Vala)

