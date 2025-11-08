Íþróttir | mbl | 8.11.2025 | 14:25

Ýmir náði lágmörkum fyrir EM – Íslandsmet í boðsundi

Bergur Fáfnir Bjarnason, Birgitta Ingólfsdóttir, Nadja Djurovic, og Símon Elías …
Bergur Fáfnir Bjarnason, Birgitta Ingólfsdóttir, Nadja Djurovic, og Símon Elías Statkevicius sem settu Íslandsmet í boðsundi. Ljósmynd/Sundsamband Íslans

Ýmir Chatenay Sölvason (SH) náði lágmarki í 100m skriðsundi á EM í Póllandi í desember í undanrásum á Íslandsmótinu í dag.

Ýmir synti í morgun á frábærum tíma, 48.72, og bætti sig um rúma sekúndu í greininni. Hann keppir í úrslitum í kvöld.

B-sveit Sundfélags Hafnarfjarðar tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn og setti nýtt Íslandsmet í leiðinni, á tímanum 1:45.10 en fyrra metið var 1:45.60. Sveitina skipuðu Bergur Fáfnir Bjarnason, Birgitta Ingólfsdóttir, Nadja Djurovic, og Símon Elías Statkevicius.

 

mbl.is
Fleira áhugavert
Íkveikja: Ekki skýrt að kveikjarar væru bannaðir Seðlabankinn birtir viðmiðið Treystir Karli Inga þrátt fyrir handtöku Komi í ljós á næstunni hvort viðmiðið dugi
Fleira áhugavert
Uppgötvuðu veikleikann tæpum átta vikum seinna „Setja allan fyrirvara heimsins“ Athugun á meðferðarheimilum: „Risastórt verkefni“ Treystir Karli Inga þrátt fyrir handtöku