Ýmir náði lágmörkum fyrir EM – Íslandsmet í boðsundi

Ýmir Chatenay Sölvason (SH) náði lágmarki í 100m skriðsundi á EM í Póllandi í desember í undanrásum á Íslandsmótinu í dag.
Ýmir synti í morgun á frábærum tíma, 48.72, og bætti sig um rúma sekúndu í greininni. Hann keppir í úrslitum í kvöld.
B-sveit Sundfélags Hafnarfjarðar tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn og setti nýtt Íslandsmet í leiðinni, á tímanum 1:45.10 en fyrra metið var 1:45.60. Sveitina skipuðu Bergur Fáfnir Bjarnason, Birgitta Ingólfsdóttir, Nadja Djurovic, og Símon Elías Statkevicius.