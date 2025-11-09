Eygló tjáir sig um áfallið

Lyftingakonan Eygló Fanndal Sturludóttir sagði betur frá sínum meiðslum á Instagram í dag en hún þurfti að draga sig úr keppni á HM í ólympískum lyftingum í Noregi í síðasta mánuði.
Eygló, sem er Evrópumeistari í -77 kg flokki og endaði í fjórða sæti á síðasta heimsmeistaramóti, var talin líkleg til afreka á mótinu og var niðurbrotin að geta ekki tekið þátt.
Eygló fann fyrir stanslausum sársauka í mjóbakinu í tíu vikur en hélt áfram að lyfta. Hún tók verkjalyf á meðan en þau náðu ekki að hjálpa henni.
Eygló ákvað síðan að fara í skoðun hjá læknum í London og þar kom í ljós að hún væri með lítið brjósklos á milli L5/S1-liðanna í mjóbakinu. Fyrir vikið verður hún lengur frá en fyrst var haldið eða í nokkra mánuði.
„Æfingarnar verða aðeins öðruvísi næstu mánuði en ég ætla mér að vera í ræktinni á hverjum einasta degi til að hjálpa líkamanum að jafna sig eftir þessi meiðsli. Ferillinn minn er mér gríðarlega mikilvægur og ég er hvergi nærri hætt. Ég mun gera hvað sem er til að komast aftur í fyrra stand.
Það hefur verið mjög erfitt fyrir mig að sætta mig við þetta og í hreinskilni sagt hef ég átt í mikilli baráttu við sjálfa mig. Ég er svo heppin að hafa besta teymi í heim í kringum mig sem styður mig í gegnum þetta ferli.
Ég er mjög hrædd við mánuðina sem fram undan eru því ég veit að þeir verða mjög erfiðir. Ég get þó ekki beðið eftir að þessu ljúki og ég get farið að lyfta þungu aftur,“ sagði Eygló meðal annars.