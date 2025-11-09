Setti tvö heimsmet og fjögur Evrópumet í Laugardalslauginni

Íslandsmótið í sundi fór fram í 25 metra laug í Laugardalslauginni um helgina og því lauk í kvöld eftir þrjá keppnisdaga.
12 Íslandsmet voru sett á mótinu en Snævar Örn Kristmannsson úr Breiðabliki stal senunni þegar hann setti tvenn heimsmet og fern Evrópumet fatlaðra í flokki S19.
Snævar synti 50 metra flugsund á 26,69 sekúndum en uk þess setti hann Evrópumet í 50 metra, 100 metra og 200 metra flugsundi og 100 metra fjórsundi.
Hólmar Grétarsson synti 400 metra fjórsund á 4:17,81 mínútur og bætti met Antons Sveins McKee í unglingaflokki frá árinu 2011. Um leið tryggði Hólmar sér sæti á EM 2025.
Denas Kazulis úr ÍRB synti 50 metra skriðsund á tímanum 22,76 sekúndur og sló fjögurra ára gamalt unglingamet Símonar Elíasar Statkevicius.
Alls voru sett 6 Íslandsmet í opnum flokki á mótinu:
Birnir Freyr Hálfdánarson (SH) - 100m flugsund (52,41)
Símon Elías Statkevicius (SH) - 50m skriðsund (21,75)
A-sveit SH kvenna - 4x50m fjórsund (1:53,52)
B-sveit SH - 4x50m blandað fjórsund (1:45,10)
A-sveit SH karla - 4x100m skriðsund (3:17,16)
A-lið SH kvenna - 4x100m fjórsund (4:13,11)
Í flokki fatlaðra voru sett 6 ný Íslandsmet:
Snævar Örn Kristmannsson (Breiðabliki) - S19 50m flug (26,79 / 26,69)
Snævar Örn Kristmannsson (Breiðabliki) - S19 100m flug (59.77)
Snævar Örn Kristmannsson (Breiðabliki) - S19 200m flug (2:14,57)
Róbert Ísak Jónsson (SH) - SB14 100m bringa (1:07.33)
Sonja Sigurðardóttir (ÍFR) - S3 100m frjáls aðferð (2:40,46)
Bestu afrek mótsins áttu Snorri Dagur Einarsson (SH), fyrir 100m bringa (825 stig), og Birgitta Ingólfsdóttir (SH), fyrir 100m bringa (780 stig).