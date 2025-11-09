Íþróttir | mbl | 9.11.2025 | 13:00

Snævar Örn setti heimsmet

Snævar Örn Kristmannsson.
Snævar Örn Kristmannsson. Ljósmynd/Sundsamband Íslands

Snævar Örn Kristmannsson sundmaður úr Breiðabliki setti nýtt heimsmet í dag. Snævar Örn synti 50 metra flugsund í flokki S19 á tímanum 26,79 sek. 

Snævar bætti þar með fyrra heimsmet Daniel Smith frá Nýja-Sjálandi um sautján sekúndubrot. Met Smith hafði staðið í rúmt ár (26,96) en Smith setti sitt heimsemt 26. september 2024. 

Þriðji keppnisdagur Íslands- og unglingameistaramótsins í 25 metra laug hófst í Laugardalslaug í morgun.

Heimsmet Snævars er jafnframt nýtt Íslandsmet í flokki S19 en Sonja Sigurðardóttir úr ÍBR setti annað Íslandsmet í flokki fatlaðra.

Sonja synti í 100 metra skriðsundi í flokki S3, á tímanum 2:40,46, sem er stórglæsilegur árangur í hennar flokki.

