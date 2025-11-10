Íþróttir | Morgunblaðið | 10.11.2025 | 8:00

2. sætið aldrei jafn sætt

Liðsmenn kvennaliðs Stjörnunnar í hópfimleikum fagna silfurverðlaununum á Norðurlandamótinu í …
Liðsmenn kvennaliðs Stjörnunnar í hópfimleikum fagna silfurverðlaununum á Norðurlandamótinu í Espoo í Finnlandi á laugardaginn. Ljósmynd/Fimleikasamband Íslands
Bjarni Helgason
Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

„Við erum ótrúlega ánægðar með þetta,“ sagði Ásta Kristinsdóttir, lykilkona í hópfimleikaliði Stjörnunnar sem hafnaði í öðru sæti á Norðurlandamótinu í Espoo í Finnlandi um helgina.

Stjarnan fékk samtals 54,050 stig fyrir gólfæfingar, dýnustökk og æfingar á trampólíni en Stjarnan fékk hæstu einkunn allra í gólfæfingum eða 19,000 stig. Brommagymnasterna frá Svíþjóð fagnaði sigri með 55,000 stig og GK Motus-Salto frá Svíþjóð hafnaði í þriðja sæti með 52,500 stig.

„Við settum okkur mjög háleit markmið fyrir mótið, þrátt fyrir að hafa verið mjög óheppnar með meiðsli á tímabilinu. Ég myndi því segja að þetta hafi verið framar björtustu vonum og við lentum allar 36 lendingarnar okkar, sem er stærsta markmiðið af þeim öllum, að fá semsagt fullt hús stiga fyrir lendingarnar okkar.

