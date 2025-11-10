Íþróttir | mbl | 10.11.2025 | 12:45

Hlupu á Kastrup um helgina

Stefán Pálsson í hlaupinu í Danmörku.
Stefán Pálsson í hlaupinu í Danmörku. Ljósmynd/Marta Siljudóttir

Fjórir Íslendingar tóku þátt í Norðurlandameistaramótinu í víðavangshlaupi sem fram fór í Kastrup Strandpark í Danmörku.

Stefán Pálsson náði besta árangrinum en hann hafnaði í 15. sæti í karlaflokki þar sem hann hljóp 7,5 kílómetra á 26,04 mínútum.

Íris Dóra Snorradóttir hafnaði í 17. sæti í kvennaflokki og hljóp 7,5 kílómetra á 29,32 mínútum.

Íris Dóra Snorradóttir.
Íris Dóra Snorradóttir. Ljósmynd/Marta Siljudóttir

Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir var skammt á eftir henni í 19. sætinu á 29,44 mínútum.

Sindri Karl Sigurjónsson keppti í ungmennaflokki og hljóp 4,5 kílómetra á 15,11 mínútum þar sem hann hafnaði í 19. sæti.

Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir.
Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir. Ljósmynd/Marta Siljudóttir
Sindri Karl Sigurjónsson.
Sindri Karl Sigurjónsson. Ljósmynd/Marta Siljudóttir
