Mjög jákvæðar fréttir af Michael Schumacher

Jákvæðar fréttir berast nú af ökuþórnum og fyrrverandi heimsmeistaranum Michael Schumacher.
Það er Sportsmail sem greinir frá þessu en lítið er vitað um ástand Schumachers, sem er 56 ára gamall í dag, eftir að hann lenti í alvarlegu skíðaslysi í frönsku Ölpunum 29. desember árið 2013.
Schumacher var í dái í sex mánuði en hann hefur dvalið á sveitasetri fjölskyldu sinnar í Sviss undanfarinn áratug og er lítið vitað um ástand hans í dag.
Í frétt Sportsmail kemur meðal annars fram að Schumacher tjái sig með augnsamskiptum í dag sem eru mikil framför frá því sem áður var.
Hann geti svarað bæði játandi og neitandi með því að blikka augunum en hann er í stífri sjúkraþjálfun á hverjum einasta degi.
Fjölskylda hans tekur virkan þátt í endurhæfingu hans á hverjum degi að því er fram kemur í frétt Sportsmail og er það talin ein af ástæðum þess að þessar miklu framfarir hafi átt sér stað.