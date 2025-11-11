Íþróttir | mbl | 11.11.2025 | 9:03

Mjög jákvæðar fréttir af Michael Schumacher

Corinna, eiginkona Schumachers, og Michael Schumacher á góðri stundu.
Corinna, eiginkona Schumachers, og Michael Schumacher á góðri stundu. AFP/Thomas Coex

Jákvæðar fréttir berast nú af  ökuþórnum og fyrrverandi heimsmeistaranum Michael Schumacher.

Það er Sportsmail sem greinir frá þessu en lítið er vitað um ástand Schumachers, sem er 56 ára gamall í dag, eftir að hann lenti í alvarlegu skíðaslysi í frönsku Ölpunum 29. desember árið 2013.

Schumacher-fjölskyldan í miklum vandræðum
Frétt af mbl.is

Schumacher-fjölskyldan í miklum vandræðum

Schumacher var í dái í sex mánuði en hann hefur dvalið á sveitasetri fjölskyldu sinnar í Sviss undanfarinn áratug og er lítið vitað um ástand hans í dag.

Miklar framfarir 

Í frétt Sportsmail kemur meðal annars fram að Schumacher tjái sig með augnsamskiptum í dag sem eru mikil framför frá því sem áður var.

Hann geti svarað bæði játandi og neitandi með því að blikka augunum en hann er í stífri sjúkraþjálfun á hverjum einasta degi.

Fjölskylda hans tekur virkan þátt í endurhæfingu hans á hverjum degi að því er fram kemur í frétt Sportsmail og er það talin ein af ástæðum þess að þessar miklu framfarir hafi átt sér stað.

Segir fréttirnar um Schumacher falsfréttir
Frétt af mbl.is

Segir fréttirnar um Schumacher falsfréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Síðustu forvöð til að bjarga flakinu Viðbúnaðargeta ófullnægjandi Taldi flest íslensk ættarnöfn málspjöll Yfirlýsing Sigríðar: Ákvörðunin alfarið mín
Fleira áhugavert
Hefur áhyggjur af auknum einmanaleika ungra manna Síðustu forvöð til að bjarga flakinu Byggir á óskráðum reglum um óbeðinn erindisrekstur Viðbúnaðargeta ófullnægjandi
Loka