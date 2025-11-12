Íþróttir | mbl | 12.11.2025 | 22:20

Bjarni Leifs og Guðbjörg Íslandsmeistarar í CrossFit

Verðlaunahafar á Íslandsmeistaramóti í CrossFit.
Verðlaunahafar á Íslandsmeistaramóti í CrossFit. Ljósmynd/Snorri Björnsson

Íslandsmeistaramót í CrossFit fór fram um liðna helgi í CrossFit Reykjavík, þar sem margir af fremstu keppendum landsins mættu til leiks. 

Í karlaflokki tryggði Bjarni Leifs Kjartansson sér sinn annan Íslandsmeistaratitil eftir sigur árið 2023.

Hann sýndi stöðugleika og styrk í öllum greinum, vann fimm þeirra og endaði með 808 stig. Rökkvi Guðnason varð annar með 743 stig og Brynjar Ari Magnússon hafnaði í þriðja sæti með 564 stig.

Í kvennaflokki sigraði Guðbjörg Valdimarsdóttir eftir frábæra frammistöðu og endurheimti þar með Íslandsmeistaratitilinn sem hún vann síðast árið 2022.

Hún safnaði 850 stigum af 900 mögulegum, vann fimm greinar og varð í öðru sæti í fjórum til viðbótar. 

Elín Birna Hallgrímsdóttir varð önnur með 776 stig og Andrea Ingibjörg Orradóttir þriðja með 690 stig.

Keppnin var bæði hörð og spennandi allt frá fyrstu grein og sýndu keppendur ótrúlegan styrk, úthald og keppnisskap.

Guðbjörg Valdimarsdóttir Íslandsmeistari í kvennaflokki og Bjarni Leifs Kjartansson Íslandsmeistari í karlaflokki. Ljósmynd/Snorri Björnsson
