Myndskeið: Svakaleg hópslagsmál í Egilshöllinni

Ríkjandi Íslandsmeistarar SA töpuðu sínum fyrsta leik á tímabilinu á Íslandsmótinu í íshokkí karla þegar liðið heimsótti Fjölni í Egilshöllina í Reykjavík.
Leiknum lauk með naumum sigri Fjölnis, 4:3, en í þriðja leikhluta sauð upp úr þegar sex leikmenn voru sendir í sturtu eftir svakaleg slagsmál á svellinu.
Freyr Waage kom Fjölni yfir á 26. mínútu en Bjarki Jóhannsson jafnaði metin fyrir SA þremur mínútum síðar. Bjarmi Kristjánsson kom SA í 2:1 á 33. mínútu og Matthías Stefánsson bætti við þriðja marki Akureyringa mínútu síðar og staðan var því 3:1, SA í vil, að öðrum leikhluta loknum.
Þegar ellefu mínútur voru til leiksloka sauð upp úr í leiknum. Akureyringurinn Bjarmi Kristjánsson var þá að sleppa í gegn um vörn Fjölnis og Bjarmi Ágústsson stöðvaði hann með tæklingu. Allt varð vitlaust á vellinum og voru þrír Fjölnismenn og þrír Akureyringar sendir í sturtu.
Hektor Hrólfsson minnkaði muninn fyrir Fjölni á 46. mínútu og Jere Koikkalainen jafnaði metin í 3:3 þremur mínútum síðar. Hektor skoraði svo sigurmark Fjölnis á 52. mínútu og Fjölnismenn fögnuðu 4:3-sigri.
SA er áfram á toppi deildarinnar með níu stig en Fjölnir er í þriðja sætinu með þrjú stig en myndskeið af slagsmálunum í gær má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.