Myndskeið: Tilkynnti valið á frumlegan hátt

Ísold Sævarsdóttir, ein fremsta frjálsíþróttakona landsins, er á leið til Bandaríkjanna á háskólastyrk.
Ísold, sem er einungis 18 ára gömul, mun stunda nám við Georgíu-háskólann og keppa fyrir Georgia Bulldogs-háskólaliðið í frjálsum íþróttum.
Hún var ein efnilegasta körfuboltakona landsins en ákvað að velja frjálsar íþróttir fram yfir körfuboltann síðasta haust.
Ísold hafnaði í öðru sæti á Norðurlandamóti U20-ára í sjöþraut í Gautaborg í sumar en hún tilkynnti um háskólavalið á skemmtilegan hátt á samfélagsmiðlinum Instagram í gær.
