Íþróttir | mbl | 12.11.2025 | 11:34

Myndskeið: Tilkynnti valið á frumlegan hátt

Ísold Sævarsdóttir.
Ísold Sævarsdóttir. Ljósmynd/FRÍ

Ísold Sævarsdóttir, ein fremsta frjálsíþróttakona landsins, er á leið til Bandaríkjanna á háskólastyrk.

Ísold, sem er einungis 18 ára gömul, mun stunda nám við Georgíu-háskólann og keppa fyrir Georgia Bulldogs-háskólaliðið í frjálsum íþróttum.

Hún var ein efnilegasta körfuboltakona landsins en ákvað að velja frjálsar íþróttir fram yfir körfuboltann síðasta haust.

Ísold hafnaði í öðru sæti á Norðurlandamóti U20-ára í sjöþraut í Gautaborg í sumar en hún tilkynnti um háskólavalið á skemmtilegan hátt á samfélagsmiðlinum Instagram í gær.

View this post on Instagram

A post shared by isoldsaevars (@isoldsaevars)

