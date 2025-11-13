Íþróttir | Morgunblaðið | 13.11.2025 | 13:20

Fékk að heyra erfiðar fréttir í Lundúnum

Eygló Fanndal Sturludóttir.
Eygló Fanndal Sturludóttir. Ljósmynd/Aðsend

„Það var mikill léttir að koma þessu frá sér,“ sagði Eygló Fanndal Sturludóttir, Evrópumeistari í ólympískum lyftingum og ein fremsta íþróttakona landsins í dag, í samtali við Morgunblaðið.

Eygló, sem er 24 ára gömul, hefur glímt við meiðsli í mjóbaki undanfarna mánuði, meiðsli sem komu meðal annars í veg fyrir að hún gæti keppt á heimsmeistaramótinu í ólympískum lyftingum sem fram fór í Förde í Noregi í byrjun októbermánaðar.

„Ég er sem sagt búin að vera að glíma við það sem er kallað útbungun í mjóbaki síðan í byrjun ágústmánaðar og það er ágætt að það komi fram að þetta er ekki brjósklos. Ef ég fer ekki varlega og gæti að mér gæti þessi útbungun hins vegar breyst í brjósklos,“ sagði Eygló.

