Íslendingur dæmir í Kína

Björn Magnús Tómasson dæmir á kínverska meistaramótinu í Kína.
Björn Magnús Tómasson dæmir á kínverska meistaramótinu í Kína. Ljósmynd/FSÍ

Björn Magnús Tómasson, einn fremsti dómari Íslands í áhaldafimleikum karla, fékk boð frá kínverska fimleikasambandinu um að dæma kínverska meistaramótið, sem hann og þáði.

Í tilkynningu frá Fimleikasambandi Íslands segir að ætla megi að kínverska meistaramótið sé með þeim sterkari í heiminum þar sem kínverskir fimleikamenn hafa í áraraðir verið á meðal fremstu fimleikamanna í heimi.

Um mikinn heiður er að ræða fyrir Björn Magnús sem lætur vel af sér í Kína og hefur verið að dæma hringina síðustu daga. Það eru fjórir dagar eftir af mótinu og því nóg að gera hjá honum.

„Fimleikasambandið er stolt af því að eiga dómara á heimsmælikvarða og óskar Birni Magnúsi til hamingju með þetta verkefni,“ sagði meðal annars í tilkynningunni.

