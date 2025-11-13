Íþróttir | Morgunblaðið | 13.11.2025 | 15:00

Jóhann Berg gaf það í skyn

Jóhann Berg Guðmundsson á landsliðsæfingu í Bakú.
Jóhann Berg Guðmundsson á landsliðsæfingu í Bakú. Ljósmynd/KSÍ
Jóhann Ingi Hafþórsson
Morgunblaðið

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Ofanritaður hefur undanfarna daga verið í Bakú, höfuðborg Aserbaídsjan, og fylgt eftir karlalandsliðinu í fótbolta en liðið mætir Aserbaídsjan klukkan 17 að íslenskum tíma í dag.

Eftir að hafa rætt við reynsluboltana Guðlaug Victor Pálsson, Jóhann Berg Guðmundsson og Sverri Inga Ingason og hinn yngri Andra Lucas Guðjohnsen kom hungrið í að komast á stórmót bersýnilega í ljós.

Jóhann Berg og Sverrir hafa báðir farið á einu tvö stórmót Íslands til þessa, EM í Frakklandi 2016 og HM í Rússlandi 2018. Þeir eiga væntanlega ekki mörg ár eftir af ferlinum.

