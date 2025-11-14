Íþróttir | mbl | 14.11.2025 | 15:10 | Uppfært 19:02

Myndir: Supermann-flug og hnefahögg ekki í samræmi við reglur

Málið vakti athygli.
Aganefnd Íshokkísambands Íslands lét sér nægja að úrskurða tvo leikmenn í bann eftir að hópslagsmál brutust út í leik Fjölnis og SA á Íslandsmóti karla í Egilshöllinni á þriðjudagskvöldið.

Sex leikmenn, þrír úr hvoru liði, voru reknir af velli eftir slagsmálin en aganefndin segir í úrskurði sínum að brottvísunin úr leiknum sé fullnægjandi refsing fyrir fjóra þeirra.

Myndskeið: Svakaleg hópslagsmál í Egilshöllinni
Unnar Rúnarsson úr SA og Bergþór Ágústsson úr Fjölni eru hins vegar úrskurðaðir í eins leiks bann.

Bergþór Ágústsson liggur ofan á leikmanni SA og dómari kemur …
Í lýsingu á málsatvikum segir að Supermann-flug Bergþórs og hnefahögg í kjölfarið  séu ekki í samræmi við reglur leiksins.

Ennfremur hafi Unnar verið upphafsmaður að átökunum, auk þess sem hann hafi slegið með báðum höndum aftan í hnakka andstæðings.

Fram kemur að aganefndin hafi skoðað upptöku frá beinu streymi leiksins til að meta atvikið, auk leikskýrslunnar og atvikaskýrslu dómara.

Slagsmál út um allt.
Ljót slagsmál brutust út.
Þvaga.
