Íþróttir | mbl | 14.11.2025 | 15:10

Supermann-flug og hnefahögg ekki í samræmi við reglur

Unnar Rúnarsson er annar þeirra sem fékk leikbann.
Unnar Rúnarsson er annar þeirra sem fékk leikbann. mbl.is/Kristinn Magnússon

Aganefnd Íshokkísambands Íslands lét sér nægja að úrskurða tvo leikmenn í bann eftir að hópslagsmál brutust út í leik Fjölnis og SA á Íslandsmóti karla í Egilshöllinni á þriðjudagskvöldið.

Sex leikmenn, þrír úr hvoru liði, voru reknir af velli eftir slagsmálin en aganefndin segir í úrskurði sínum að brottvísunin úr leiknum sé fullnægjandi refsing fyrir fjóra þeirra.

Unnar Rúnarsson úr SA og Bergþór Ágústsson úr Fjölni eru hins vegar úrskurðaðir í eins leiks bann.

Í lýsingu á málsatvikum segir að Supermann-flug Bergþórs og hnefahögg í kjölfarið  séu ekki í samræmi við reglur leiksins.

Ennfremur hafi Unnar verið upphafsmaður að átökunum, auk þess sem hann hafi slegið með báðum höndum aftan í hnakka andstæðings.

Fram kemur að aganefndin hafi skoðað upptöku frá beinu streymi leiksins til að meta atvikið, auk leikskýrslunnar og atvikaskýrslu dómara.

mbl.is
