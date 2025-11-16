Íþróttir | mbl | 16.11.2025 | 22:00

Elísa fagnaði sigri á Ítalíu

Elísa Kristinsdóttir fagnaði vel að hlaupinu loknu.
Íslenska hlaupakonan Elísa Kristinsdóttir sigraði í UTMB hlaupinu í Puglia á Ítalíu um síðustu helgi. 

Elísa var fyrsta konan í mark í 35 kílómetra hlaupi og var í þriðja sæti af öllum keppendum. Hin upprennandi hlaupakona varð í 11. sæti á heimsmeistaramótinu á Spáni í sumar. 

Hlaupið var eftir stórkostlegri leið um Gravine, innan um ólífutré og ósvikna fegurð Puglia. Marklínan var svo við sjóinn í Castellaneta Marina.

„Þrátt fyrir að hafa þurft að stytta vegalengdina úr 89km í 36km vegna meiðsla í sköflungnum er ég ótrúlega þakklát fyrir það að hafa getað mætt á ráslínuna og náð að hlaupa þetta ágætlega þétt. 

Næsta mál á dagskrá er hvíldartímabil og koma sköflungnum í stand.
Ég er svo þakklát fólkinu í kringum mig og mínum styrktaraðilum en án þeirra væri þetta ekki hægt,“ segir Elísa í færslu á Instagram síðu sinni.



