Elísa fagnaði sigri á Ítalíu

Íslenska hlaupakonan Elísa Kristinsdóttir sigraði í UTMB hlaupinu í Puglia á Ítalíu um síðustu helgi.
Elísa var fyrsta konan í mark í 35 kílómetra hlaupi og var í þriðja sæti af öllum keppendum. Hin upprennandi hlaupakona varð í 11. sæti á heimsmeistaramótinu á Spáni í sumar.
Hlaupið var eftir stórkostlegri leið um Gravine, innan um ólífutré og ósvikna fegurð Puglia. Marklínan var svo við sjóinn í Castellaneta Marina.
„Þrátt fyrir að hafa þurft að stytta vegalengdina úr 89km í 36km vegna meiðsla í sköflungnum er ég ótrúlega þakklát fyrir það að hafa getað mætt á ráslínuna og náð að hlaupa þetta ágætlega þétt.
Næsta mál á dagskrá er hvíldartímabil og koma sköflungnum í stand.
Ég er svo þakklát fólkinu í kringum mig og mínum styrktaraðilum en án þeirra væri þetta ekki hægt,“ segir Elísa í færslu á Instagram síðu sinni.
