Flott frammistaða hjá landsliðinu í skíðagöngu

Íslenska landsliðið í skíðagöngu stóð sig vel á alþjóðlegu móti í Olos í Finnlandi um helgina en mótið markaði upphaf nýs keppnistímabils.
Dagur Benediktsson, Einar Árni Gíslason, Ástmar Helgi Kristinsson og Kristrún Guðnadóttir tóku þátt fyrir Íslands hönd.
Karlarnir kepptu í 10 km hefðbundinni göngu og Dagur og Einar náðu sínum besta árangri til þessa. Dagur lenti í 50. sæti og fór á 28:31,2 mín og gerði 69.79 FIS-punkta sem eru hans bestu til þessa. Einar Árni lenti í 70. sæti, fór á tímanum 29:08,5 mín. og gerði sína langbestu FIS-punkta á ferlinum, 86.56. Ástmar Helgi lenti í 111. sæti og fór á 30:53,7 mín.
Kristrún Guðnadóttir keppti í 1,2 km spretti á föstudaginn og endaði í 48. sæti á tímanum 4:18,48 mínútur. Í dag keppti Kristrún í 10 km frjálsri göngu og endaði í 68. sæti.