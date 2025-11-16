Snæfríður og Freyja bikarmeistarar í Danmörku

Snæfríður Sól Jórunnardóttir og Freyja Birkisdóttir urðu í dag bikarmeistarar í sundi í Danmörku ásamt liði sínu Sundklúbbi Álaborgar.
Lið Hovedstadens, sem er stærsta sundfélagið í Danmörku, og AGF sem staðsett er í Árósum veittu Álaborg harða keppni og var hún æsispennandi.
Lið Álaborgar fékk samtals 53.435 stig og tryggðu þau sér bikarmeistaratitilinn annað árið í röð.
Freyja synti 100 og 200 metra bringusund og bætti tíma sína í þeim greinum. Hún synti einnig 800 metra skriðsund og 400 metra fjórsund.
Snæfríður sigraði í 100 og 200 metra skriðsundi, og var rétt við íslandsmetið í 400 metra skriðsundi. Hún synti einnig 100 metra fjórsundi og var í lykilhlutverki í boðsundssveit Aalborgar
Þær Snæfríður og Freyja æfa saman með liði Álaborgar, en Snæfríður mun keppa fyrir hönd Íslands á Evrópumeistaramótinu í Lublin í Póllandi í næsta mánuði.
Freyja kemur til Íslands og tekur þátt í Norðurlandameistaramótinu sem haldið er á Íslandi að þessu sinni