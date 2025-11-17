Fór úr axlarlið tveimur vikum fyrir NM

Helena Clausen Heiðmundsdóttir og stöllur í kvennaliði Stjörnunnar í hópfimleikum lentu í öðru sæti á Norðurlandamótinu í hópfimleikum um síðustu helgi.
Helena datt úr axlarlið á keyrslumóti tveimur vikum fyrir NM en þrátt fyrir það keppti hún með fjögur stökk og í dansi á mótinu.
„Ég er mjög stolt af sjálfri mér en á sama tíma vonsvikin að hafa ekki getað keppt með 6/6 stökkum eins og ég ætlaði upphaflega,“ skrifaði Helena á samfélagsmiðlinum Instagram eftir mótið.
„Fyrir sirka viku var óljóst hvort ég gæti keppt en ég ákvað að gera allt sem ég gat fyrir liðið mitt. Þakklát fyrir fólkið í kringum mig og kem með bombu inn á næsta tímabil.“