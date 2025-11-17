Íþróttir | mbl | 17.11.2025 | 8:40

Í lífshættu eftir skotárás

Kris Boyd á æfingu með New York Jets.
Kris Boyd á æfingu með New York Jets. Ljósmynd/New York Jets

Kris Boyd, leikmaður New York Jets í NFL-deildinni í ruðningi, liggur nú þungt haldinn á sjúkrahúsi í New York eftir að hafa verið skotinn tvisvar í kviðinn fyrir utan veitingastað aðfaranótt sunnudags.

Boyd, sem er 29 ára gamall, gekk til liðs við New York Jets í sumar eftir að hafa áður leikið með Hostoun Texans, Arizona Cardinals og Minnesota Vikings í NFL-deildinni.

Samkvæmt Fox News átti hann í rifrildi við annan mann fyrir utan veitingastaðinn Sei Less sem endaði með því að Boyd var skotinn tvisvar. Er hann í lífshættu á Bellevue sjúkrahúsinu.

Lögreglan í New York rannsakar nú málið en enginn hefur enn verið handtekinn þegar þetta er ritað. New York Jets greindi frá því í yfirlýsingu að félaginu væri kunnugt um skotárásina en að það myndi ekki tjá sig frekar að svo stöddu.

