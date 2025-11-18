Byssukúla föst í lunganu

Kris Boyd, leikmaður New York Jets í NFL-deildinni í ruðningi, er enn í lífshættu eftir skotárás en ástand hans er þó stöðugt. Boyd var skotinn í kviðinn og er byssukúla föst í lunga hans.
ABC News greinir frá.
Boyd var skotinn í kjölfar rifrildis fyrir utan veitingastaðinn Sei Less í New York aðfaranótt sunnudags. Komst árásarmaðurinn undan og er enn leitað í þágu rannsóknar lögreglunnar í borginni.
Leikmaðurinn hefur þegar gengist undir fjölda skurðaðgerða á Bellevue-sjúkrahúsinu en byssukúlan er enn föst í lunga Boyds.