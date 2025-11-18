Stjarna í 30 ára fangelsi?

Ruðningskappinn Antonio Brown gæti átt yfir höfði sér 30 ára fangelsi fyrir tilraun til manndráps.
Honum er gert að hafa skotið í átt að manni sem hann hafði átt í slagsmálum við á hnefaleikabardaga í mars síðastliðnum.
Hann var á dögunum framseldur frá Dúbaí og til Bandaríkjanna vegna málsins en hann hefur verið laus úr haldi gegn tryggingu undanfarna daga.
Brown var einn allra besti útherji NFL-deildarinnar á sínum tíma og vann Super Bowl með Tom Brady og Tampa Bay árið 2021.
Hann hefur verið án félags undanfarin ár eftir endurtekin vandamál utan vallar.