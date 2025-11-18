Íþróttir | mbl | 18.11.2025 | 19:25

Stjarna í 30 ára fangelsi?

Antonio Brown gæti verið dæmdur í langt fangelsi.
Antonio Brown gæti verið dæmdur í langt fangelsi. AFP

Ruðningskappinn Antonio Brown gæti átt yfir höfði sér 30 ára fangelsi fyrir tilraun til manndráps.

Honum er gert að hafa skotið í átt að manni sem hann hafði átt í slagsmálum við á hnefaleikabardaga í mars síðastliðnum.

Hann var á dögunum framseldur frá Dúbaí og til Bandaríkjanna vegna málsins en hann hefur verið laus úr haldi gegn tryggingu undanfarna daga.

Brown var einn allra besti útherji NFL-deildarinnar á sínum tíma og vann Super Bowl með Tom Brady og Tampa Bay árið 2021.

Hann hefur verið án félags undanfarin ár eftir endurtekin vandamál utan vallar.

Framseldur vegna ákæru um morðtilraun
Frétt af mbl.is

Framseldur vegna ákæru um morðtilraun
mbl.is
Fleira áhugavert
Kristrún: Þetta er ekki okkur að skapi Þykjast vera forstjórar og framkvæmdastjórar Sækist ekki eftir formannssæti: Borgin gengur fyrir Leikkerfið virkar ekki: Kallar á hressilega lækkun
Fleira áhugavert
Flugumferðarstjórar samþykktu nýjar aðgerðir Þingmenn fari ekki í pólitískar skotgrafir Sækist ekki eftir formannssæti: Borgin gengur fyrir Minnast ekki orði á það sem enn vantar