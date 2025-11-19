Fertugur ólympíufari með silfur í nýrri íþrótt

Ásdís Hjálmsdóttir Annerud, sem keppti í spjótkasti á Ólympíuleikunum 2008, 2012 og 2016, hafnaði í öðru sæti í -86 kg flokki á Norðurlandamótinu í ólympískum lyftingum sem fram fór í Miðgarði í Garðabæ um helgina.
Ásdís, sem er besta spjótkastkona Íslandssögunnar, er nýorðin fertug og hún lyfti 80 kg í snörun, 102 kg í jafnhendingu. Í leiðinni bætti hún Íslandsmet í flokki 35-39 ára og 40-44 ára.
Katla Björk Ketilsdóttir varð önnur í -63 kg flokki kvenna þegar hún snaraði 86 kg og jafnhenti 103 kg, samtals 189 kg. Þetta var fjórða Norðurlandamót Kötlu og hún var því reynsluboltinn í landsliðinu.
Guðný Björk Stefánsdóttir varð önnur í -77 kg flokki þegar hún snaraði 98 kg og jafnhenti 118 kg, samtals 216 kg. Snörunin var nýtt persónulegt met hjá henni og bæting um 1 kg. Þessi árangur var líka annar stigahæsti árangur kvenna á mótinu.
Selma Gísladóttir vann brons í -86 kg flokknum. Hún lyfti mest 82 kg í snörun og 102 kg í jafnhendingu, samtals 184 kg eða einu kílói minna en Ásdís sem fór fram fyrir hana með því að lyfta lokalyftunni. Bæði Ásdís og Selma eru búsettar í Svíþjóð og þetta var líka fyrsta mót Selmu þar sem hún keppir fyrir landsliðið.
Tindur Elíasen eini íslenski karlkeppandi mótsins varð í 5. sæti í -88 kg flokk. Hann setti nýtt Íslandsmet í flokki 20 ára og yngri og 23 ára og yngri í jafnhendingu og samanlögðum árangri þegar hann lyfti 119 kg í snörun, 142 kg í jafnhendingu og 261 kg samtals. Áður hafði hann lyft 142 kg á innanfélagsmóti í ágúst en þau gilda ekki til meta.