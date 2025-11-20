Fyrirskipaði ólympíufari morð?

Kanadamaðurinn Ryan Wedding, sem keppti fyrir þjóð sína í snjóbrettasvigi á Vetrarólympíuleikunum í Salt Lake City árið 2002, hefur verið ákærður fyrir að fyrirskipa morð.
The Guardian greinir frá því að Wedding sé ákærður í Bandaríkjunum fyrir að fyrirskipa morð á manni sem átti að vera vitni í máli gegn honum.
Wedding, sem er 44 ára, skipar eitt af tíu efstu sætum lista alríkislögreglunnar FBI yfir þá sem hún vill helst koma höndum yfir.
Hann er sakaður um að flytja kókaín í tonnavís frá Kólumbíu til Mexíkó, Bandaríkjanna og Kanada en hann hefur verið á flótta undanfarinn áratug.
Wedding sat í fangelsi í fjögur ár, frá 2008 til 2012, og hefur verið bendlaður við hin ýmsu morð síðan en án þess þó að vera ákærður, þar til nú.
FBI hefur lofað 15 milljónum dollara fyrir upplýsingar um hvar Wedding heldur sig en DPA-fréttaveitan segir frá að hann sé að öllum líkindum í felum í Mexíkó.